Le milizie filoiraniane hanno lanciato un attacco contro i giacimenti petroliferi in Iraq, causando interruzioni nelle attività di estrazione. Nel frattempo, in Siria, le Forze hanno ripreso il controllo di alcune importanti installazioni energetiche nella regione di Deir Ezzor, azione avvenuta a partire da gennaio. Questi eventi si verificano in un contesto di instabilità nella regione.

Gli attacchi ai siti strategici iracheni e aeroporti potrebbero trascinare Baghdad ancora più prepotentemente nel conflitto, nonostante il governo abbia dichiarato di voler restare fuori dalla guerra Deir Ezzor. Mentre la Siria ha riottenuto il controllo di alcune delle sue principali installazioni energetiche nella parte orientale del paese solo a partire da gennaio, dopo che le Forze democratiche siriane sostenute dagli Stati Uniti sono state respinte dalle aree arabe ricche di petrolio, i siti petroliferi strategici dell’Iraq, appena oltre il confine, sono ora presi di mira dalle milizie sostenute dall’Iran. Diverse compagnie straniere operano nei giacimenti petroliferi iracheni, anche nella seconda città del paese e principale centro petrolifero, Bassora, situata a circa 30 chilometri dal confine con l’Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Le milizie filoiraniane attaccano i giacimenti petroliferi in Iraq

