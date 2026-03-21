Negli ultimi mesi, le milizie filoiraniane in Iraq hanno intensificato le loro azioni, colpendo anche le zone più sicure di Baghdad. Recentemente, un attacco ha preso di mira un'area che fino a poco tempo fa era considerata tra le più protette della capitale irachena. Questa escalation ha portato a un aumento della tensione in città, suscitando preoccupazioni tra residenti e autorità.

Damasco. A pochi mesi da quando la capitale irachena era stata definita “una città sorprendentemente fiorente” dall’Economist per via della costruzione di hotel scintillanti, un attacco contro quello che era considerato da tempo il più sicuro della città ha fatto salire la tensione. Il Rasheed Hotel, situato in una posizione strategica ai margini della Green Zone, è da anni uno dei principali luoghi di incontro per colloqui, negoziati ed eventi con dignitari stranieri. Vanta una piscina circondata da palme da dattero e un giardino che rappresenta un’oasi nel cuore di una Baghdad spesso colpita da tempeste di sabbia e da una qualità dell’aria malsana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli attacchi delle milizie filoiraniane in Iraq arrivano fino alle zone più sicure di Baghdad

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