Il Comune di Isernia si è riunito per discutere delle recenti decisioni che coinvolgono il Punto Nascita locale, in risposta ai tagli annunciati. Nel frattempo, si parla anche delle modifiche in arrivo all’assistenza alle partorienti con l’introduzione di un nuovo Centro di Maternità. A Termoli, si valuta l’effetto della chiusura del laboratorio di emodinamica, con preoccupazioni sulla qualità delle prestazioni sanitarie offerte.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza alle partorienti con il nuovo Centro di Maternità?. Quali rischi comporta la chiusura del laboratorio di emodinamica a Termoli?. Perché l'ospedale di Agnone rischia di diventare un ospedale di comunità?. Come reagirà il Comune per difendere i servizi sanitari della provincia?.? In Breve Seduta straordinaria del Consiglio comunale fissata per venerdì 8 maggio alle ore 17.30.. Trasferimento pazienti materne verso il punto nascita dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.. Chiusura del laboratorio di emodinamica a Termoli e declassamento ospedale di Agnone.. Piano Operativo sanitario programmato per il triennio 2026-2028 della struttura commissariale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia: il Comune si riunisce contro i tagli al Punto Nascita

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