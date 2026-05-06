Isernia le ostetriche si mobilitano | Serve il punto nascita
Le ostetriche di Isernia si sono riunite per chiedere il mantenimento del punto nascita, sottolineando l'importanza di un servizio ancora attivo per le future mamme della zona. La discussione riguarda anche le conseguenze di un possibile trasferimento delle nascite in altri ospedali, a seguito del piano commissariale previsto per il 2026. La chiusura del reparto presso l’ospedale locale solleva dubbi sulla sicurezza e sull’assistenza alle neomamme.
? Cosa scoprirai Come cambierà l'assistenza alle neomamme dopo il piano commissariale 2026?. Chi dovrà garantire la sicurezza dei parti se chiude il Veneziale?. Perché le ostetriche denunciano un contrasto con le direttive internazionali?. Dove dovranno recarsi le donne di Isernia per partorire in sicurezza?.? In Breve Incontro dell'Ordine Interprovinciale a Isernia il 5 maggio con assessori Cretella e Marcheggiani.. Presidente Antonella Bartolini sottolinea il ruolo clinico delle ostetriche nel territorio molisano.. Chiusura prevista del reparto presso l'Ospedale Veneziale tramite Programma Operativo 2026-2028.. Rischio spostamento partorienti verso altre province per mancanza di presidio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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