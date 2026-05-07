Il calciomercato della Juventus si complica dopo l'ingresso di una squadra di grande rilievo nel tentativo di acquistare un giocatore. La società madrilena ha manifestato interesse e si è inserita nelle trattative, modificando gli accordi in corso. La situazione si evolve con nuovi incontri tra le parti coinvolte, mentre la Juventus valuta le proprie strategie. La questione resta aperta e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

di Alessio Lento Calciomercato Juventus: le trattative cambiano ritmo quando entra una squadra diversa dalle altre. Non è solo una questione di soldi, ma di peso, di attrazione, di tempi che si accorciano all’improvviso. La Juventus lo sa bene, perché in certi incroci basta poco per passare da favorita a semplice spettatrice. Negli ultimi giorni si era parlato di un centrocampista che piaceva per equilibrio e capacità di stare dentro le partite senza forzature. Un profilo adatto a un reparto da ricostruire pezzo dopo pezzo, senza strappi, ma con idee chiare. Nulla di chiuso, ma qualcosa che poteva prendere forma. Poi è arrivata un’altra presenza, una di quelle che spostano gli equilibri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Irrompe il Real Madrid sulla strada della Juventus: l’affare si complica

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