A Roma si è aperto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni per discutere dell’Irpef. Durante la riunione si è parlato della possibilità di un aumento di circa cento euro al mese per i contribuenti. Contestualmente, è iniziato il processo che porterà entro la fine del mese all’approvazione del bilancio consolidato, con la presenza del presidente della Regione nel ruolo di commissario ad acta.

È iniziato ieri a Roma il confronto che porterà entro fine mese il presidente della Regione Antonio Decaro, nei panni di commissario ad acta, ad approvare il bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale e le conseguenti misure per far fronte al disavanzo accumulato nel 2025 dalle Aziende sanitarie. L' assessore alla Sanità Donato Pentassuglia e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro, hanno avuto un primo incontro per stabilire i dettagli sugli interventi necessari con i tecnici del Ministero di Economia e finanza. Il dato di partenza accertato è che il buco prodotto dalle Asl è di 349,3 milioni di euro. Da qui bisogna partire per far quadrare i conti.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Irpef, riunione a Roma: c'è il rischio di un aumento di cento euro al mese

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