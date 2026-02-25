pensione di marzo aumento a rischio tra addizionali e aliquote irpef nel cedolino

Il cedolino della pensione di marzo 2026 è per molti pensionati il più ricco dell’anno. Nell’area personale MyInps del portale istituzionale Inps si possono apprezzare aumenti, arretrati e ricalcoli che possono far salire il netto rispetto a febbraio. Ma l’effetto positivo rischia di essere in parte neutralizzato da una voce che pesa sempre di più sullo stipendio previdenziale: le addizionali sulla pensione, in particolare le addizionali comunali che da marzo si sdoppiano tra saldo e acconto. Il cedolino non indica solo quanto viene pagato, ma spiega perché l’importo cambia. Ed è proprio su questo punto che molti pensionati si accorgono che gli aumenti fiscali e previdenziali vengono mangiati dalle trattenute locali. Quando arriva la pensione di marzo 2026 Il pagamento del rateo di marzo 2026 avviene con valuta giorno lunedì 2, primo giorno bancabile del mese dal momento che il 1° marzo cade di domenica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

