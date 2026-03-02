Von der Leyen | l’Iran deve cessare i suoi attacchi sconsiderati

Ursula von der Leyen ha scritto su X che la situazione in Medio Oriente rimane instabile e ha sottolineato che tre cose sono chiare. Tra queste, c’è una speranza rinnovata per il popolo iraniano, che da tempo soffre. La presidente della Commissione europea ha anche affermato che l’Iran deve cessare i suoi attacchi sconsiderati. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione nella regione.

Ursula von der Leyen scrive su X: "La situazione in Medio Oriente resta instabile. Ma tre cose sono chiare:In primo luogo, c'è una rinnovata speranza per il popolo iraniano, da tempo sofferente. Sosteniamo fermamente il loro diritto a determinare autonomamente il proprio futuro. In secondo luogo, dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre l'escalation del conflitto e impedirne l'espansione. L'Iran deve cessare i suoi attacchi sconsiderati e indiscriminati contro i suoi vicini e paesi sovrani. In terzo luogo, la stabilità della regione è della massima importanza. L'unica soluzione duratura è quella diplomatica. Ciò significa una transizione credibile per l'Iran, che include l'interruzione dei programmi nucleare e balistico, nonché la fine delle azioni destabilizzanti nella regione.