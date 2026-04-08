Nella notte il Medio Oriente ha attraversato una fase di grande tensione, con minacce di distruzione totale che si sono trasformate in una tregua fragile. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha visto il ritiro delle minacce più dure, mentre il transito nello stretto di Hormuz è stato riaperto. La presidente dell’Unione Europea ha ribadito la volontà di proseguire i negoziati, mentre l’ex presidente statunitense ha commentato la situazione parlando di una “vittoria totale”.

Il Medio Oriente esce da una notte che sembrava destinata a cambiare la storia. Le minacce di distruzione totale si sono trasformate, nel giro di poche ore, in una tregua fragile e condizionata. Donald Trump parla ora di “Età dell’oro”, mentre riapre il nodo strategico dello Stretto di Hormuz. Ma sotto la superficie resta tutto: la tensione, i missili, le proteste, le accuse reciproche. Il presidente americano, dopo l’annuncio della tregua, s’infuria con i media americani e poi minaccia di “tornare subito in guerra se la tregua non regge”. Intanto si muove anche l’Europa, con la presidente Von der Leyen che parla di “passo importante” e la vicepresidente e rappresentante degli affari esteri Kaja Kallas attesa oggi in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra Iran, Trump parla di “vittoria totale” e si arrabbia per la nota di Teheran. Hormuz riapre, Von der Leyen: “Proseguire con i negoziati”

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