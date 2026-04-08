Guerra Iran Trump parla di vittoria totale e si arrabbia per la nota di Teheran Hormuz riapre Von der Leyen | Proseguire con i negoziati

Da thesocialpost.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte il Medio Oriente ha attraversato una fase di grande tensione, con minacce di distruzione totale che si sono trasformate in una tregua fragile. Il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha visto il ritiro delle minacce più dure, mentre il transito nello stretto di Hormuz è stato riaperto. La presidente dell’Unione Europea ha ribadito la volontà di proseguire i negoziati, mentre l’ex presidente statunitense ha commentato la situazione parlando di una “vittoria totale”.

Il Medio Oriente esce da una notte che sembrava destinata a cambiare la storia. Le minacce di distruzione totale si sono trasformate, nel giro di poche ore, in una tregua fragile e condizionata. Donald Trump parla ora di “Età dell’oro”, mentre riapre il nodo strategico dello Stretto di Hormuz. Ma sotto la superficie resta tutto: la tensione, i missili, le proteste, le accuse reciproche. Il presidente americano, dopo l’annuncio della tregua, s’infuria con i media americani e poi minaccia di “tornare subito in guerra se la tregua non regge”. Intanto si muove anche l’Europa, con la presidente Von der Leyen che parla di “passo importante” e la vicepresidente e rappresentante degli affari esteri Kaja Kallas attesa oggi in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra Iran, Trump parla di “vittoria totale” e si arrabbia per la nota di Teheran. Hormuz riapre, Von der Leyen: “Proseguire con i negoziati”

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