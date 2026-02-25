“Preferirei risolvere il problema attraverso la diplomazia, ma una cosa è certa: non consentirò mai allo sponsor numero uno del terrorismo di avere l’arma nucleare“. Lo ha detto Donald Trump in un passaggio del suo discorso sullo Stato dell’Unione dedicato all’Iran. “Stanno negoziando, vogliono fare un accordo, ma non ho sentito le parole: ‘non avremo mai l’arma nucleare’”, ha sottolineato il presidente Usa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Trump:"Iran non avrà mai arma nucleare"Trump dice che la preoccupazione principale è impedire all'Iran di ottenere armi nucleari.

Trump: “Iran non avrà mai arma nucleare, non lo permetto”Donald Trump afferma che l’Iran non otterrà mai un'arma nucleare, dichiarando di non tollerarlo.

Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante

Temi più discussi: Iran, la linea rossa di Trump: Non avranno mai l'atomica; Iran: 'Grandi bugie di Trump su missili, nucleare e proteste'. LIVE; Gaza, Trump: Sentito Netanyahu, l'accordo è vicino, forse anche la pace. Non consentirò annessione Cisgiordania; IL SOLE 24 ORE * MONDO: IRAN, TRUMP: NON PERMETTERÒ CHE ABBIA ARMI NUCLEARI. TUTTE LE OPZIONI SUL TAVOLO.

Iran, Trump: Non consentirò mai a Teheran di avere arma nucleare(LaPresse) Preferirei risolvere il problema attraverso la diplomazia, ma una cosa è certa: non consentirò mai allo sponsor numero uno del ... stream24.ilsole24ore.com

Iran: Trump bugiardo professionista, ha ripetuto grandi falsitàIl portavoce del ministero degli Esteri iraniano accusa: Campagna di disinformazione contro Teheran ... adnkronos.com

Sky tg24. . Trump: "Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare" https://shorturl.at/Sa2gd - facebook.com facebook

Trump deluso dalla Corte Suprema: "Diplomazia con l'Iran". Parlando al Congresso per quasi due ore, supera il record di Clinton: "La rivoluzione americana continua" x.com