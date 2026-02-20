Iran Trump pensa a ‘mini attacco’ | il piano Usa per spingere Teheran all’accordo

Donald Trump sta considerando un attacco mirato contro l’Iran, motivato dalla volontà di spingere Teheran ad accettare un nuovo accordo. La strategia degli Stati Uniti prevede un'azione militare limitata, volta a esercitare pressione senza provocare una escalation. Secondo il Wall Street Journal, l’obiettivo è far cambiare idea a Teheran senza scatenare una guerra lunga e distruttiva. La proposta ha già attirato il sospetto di alcuni alleati, preoccupati per le conseguenze di un intervento rapido e deciso. La decisione finale resta ancora in discussione.

(Adnkronos) – Un mini attacco contro l’Iran per convincere Teheran ad accettare un accordo. E’ il piano che Donald Trump sta valutando nella strategia degli Stati Uniti, secondo lo scenario delineato dal Wall Street Journal. Il presidente potrebbe ordinare un’azione limitata, per tenere aperta la via negoziale e mettere pressione su Teheran. L’ipotesi di una strategia ‘step by step’ potrebbe trovare conferma nelle dichiarazioni rilasciate da Trump nelle ultime ore. Rispetto alle indiscrezioni che prospettano un’azione americana nel giro di 2-4 giorni, il presidente degli Stati Uniti propone un orizzonte temporale più ampio: “Intorno ai 10-15 giorni massimo”, dice Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Trump pensa a ‘mini attacco’: il piano Usa per spingere Teheran all’accordo Trump minaccia l'Iran: "Accordo o prossimo attacco peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"La tensione tra Washington e Teheran sale di nuovo. Trump minacca l'Iran: "Faccia accordo o prossimo attacco sarà peggiore". Teheran: "Reagiremo come non mai"Donald Trump minaccia di un attacco più duro contro l’Iran se non accetterà di negoziare. Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Netanyahu, 'Trump pensa di poter portare ad un buon accordo con l'Iran'; Iran, Trump cambia idea? Il piano con il 'mini attacco'; Trump: Speriamo che stavolta l’Iran sia più responsabile; Netanyahu, 'Trump pensa di poter portare ad un buon accordo con l'Iran'. Iran, Trump pensa a 'mini attacco': il piano Usa per spingere Teheran all'accordoUn mini attacco contro l'Iran per convincere Teheran ad accettare un accordo. E' il piano che Donald Trump sta valutando nella strategia degli Stati Uniti, secondo lo scenario delineato dal Wall ... adnkronos.com Iran, ultimatum di Trump: «Accordo entro 10 giorni o sarà guerra»Secondo il Wall Street Journal Donald Trump valuterebbe un iniziale attacco limitato per costringere l’Iran a trattare e accettare le richieste americane nell’accordo sul nucleare ... ilsole24ore.com la Repubblica. . "Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano acc facebook Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #19febbraio #Iran #StatiUniti #Trump #Russia #Peskov #BoardofPeace #Tajani #MedioOriente #Gaza #Europa #PrincipeAndrea #EpsteinFiles #Mattarella #Meloni #CSM #PapaLeoneXIV #Maltempo #Genova #ONU #Gu x.com