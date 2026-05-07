Iran attesa oggi la risposta alla proposta Usa | Trump parla di colloqui positivi

L'Iran è atteso oggi, 7 maggio, a fornire una risposta alla proposta inviata dagli Stati Uniti, che mira a porre fine al conflitto. I mediatori internazionali sono coinvolti nei negoziati tra le due parti, con l'amministrazione americana rappresentata dal presidente uscente che ha definito i colloqui come positivi. La risposta iraniana potrebbe influenzare lo sviluppo delle trattative in corso.