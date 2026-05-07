Iran attesa oggi la risposta alla proposta Usa | Trump parla di colloqui positivi

Da webmagazine24.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Iran è atteso oggi, 7 maggio, a fornire una risposta alla proposta inviata dagli Stati Uniti, che mira a porre fine al conflitto. I mediatori internazionali sono coinvolti nei negoziati tra le due parti, con l'amministrazione americana rappresentata dal presidente uscente che ha definito i colloqui come positivi. La risposta iraniana potrebbe influenzare lo sviluppo delle trattative in corso.

(Adnkronos) – L'Iran dovrebbe rispondere oggi, giovedì 7 maggio, alla proposta americana per la fine della guerra, consegnando la sua risposta ai mediatori internazionali impegnati nei negoziati tra Washington e la Repubblica islamica. Lo ha riferito alla Cnn una fonte regionale, sottolineando che entrambe le parti stanno facendo progressi verso un'intesa. L’apertura arriva dopo le dichiarazioni. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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