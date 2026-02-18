iran nave da guerra russa nel porto di bandar abbas per manovre congiunte con teheran

Una nave da guerra russa è arrivata nel porto di Bandar Abbas, in Iran, per partecipare a manovre congiunte. La Marina russa ha diffuso un video che mostra l’imbarcazione attraccata, pronta a svolgere esercitazioni con le forze armate iraniane. La visita si inserisce in un programma di collaborazione militare tra i due paesi, che prevede anche scambi di tecnologia e addestramenti congiunti. La presenza della nave rafforza le relazioni tra Mosca e Teheran, mentre le autorità iraniane annunciano l’inizio delle esercitazioni.

La Marina russa ha diffuso un video che mostra una delle sue navi da guerra attraccare nel porto iraniano di Bandar Abbas in vista di un’esercitazione congiunta con l’esercito della Repubblica Islamica. “La corvetta Stoikiy della Flotta del Baltico e la fregata Alvand, la corvetta Shahid Sayed Shirazi e la motovedetta Neyzeh della Marina iraniana hanno condotto l’esercitazione navale Passex nel Golfo di Oman ”, ha dichiarato il servizio stampa della Flotta del Baltico. L’ Iran martedì ha fatto sapere di aver temporaneamente chiuso alcune parti dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più importanti al mondo, per un’esercitazione militare e un test missilistico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

