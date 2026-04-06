In Iran, un piano di pace è stato proposto, ma le autorità di Teheran hanno rifiutato l'offerta. Contestualmente, è stato colpito un impianto petrolchimico nel paese. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato duramente Teheran e ha minacciato ulteriori azioni di ritorsione, mentre i rappresentanti diplomatici cercano di prevenire un'escalation del conflitto.

Trump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation. Arriva la risposta dell’Iran: no al piano Usa. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che è stata redatta una risposta ai mediatori impegnati a porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Una proposta di mediazione elaborata dal Pakistan è stata recapitata a Iran e Stati Uniti, con l’ipotesi di una tregua immediata seguita da un accordo più ampio. Sul piano negoziale, Teheran ha respinto il piano in 15 punti trasmesso dagli Stati Uniti tramite intermediari, definendolo “in alcun modo accettabile” e incompatibile con ultimatum e minacce. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo, ma Teheran dice no a Trump. Colpito impianto petrolchimico iraniano.

Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo. Iran dice no a Trump. Ucciso il capo dell’intelligence dei pasdaranTrump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation.

Leggi anche: Teheran: «Il piano di Trump è inaccettabile, abbiamo una controproposta». Raid di Israele su un impianto petrolchimico – La diretta

La guerra all'Iran e le elezioni Usa di Midterm #trump #vance #rubio #usa #iran #midterm

Temi più discussi: Cina e Pakistan propongono piano in 5 punti per la fine della guerra in Iran; Iran, da Cina e Pakistan piano in 5 punti per la pace: cosa prevede; Guerra in Iran, a che punto è il conflitto? Le mosse di Trump e le risposte di Teheran; Guerra all’Iran: il piano americano per cambiare regime.

Guerra in Iran, piano di pace sul tavolo, ma Teheran dice no a Trump. Colpito impianto petrolchimico iraniano.Trump alza i toni contro Teheran e minaccia nuove ritorsioni, mentre si intensificano i contatti diplomatici per evitare l’escalation. Arriva la risposta ... thesocialpost.it

Iran, la guerra in diretta: Pakistan: Negoziati in corso su tregua e Hormuz. Teheran: Presentata risposta a mediatori, piano USA inaccettabileLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA oggi, lunedì 6 aprile: nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran: Aprite Hormuz ... fanpage.it

La guerra in Iran continua a mietere vittime civili. Fars, agenzia vicina ai Pasdaran, ha scritto che “Ieri sera (domenica 5 aprile, ndr), 6 bambini sono stati martirizzati nella provincia di Teheran”. Nello stesso dispaccio si legge che, “a seguito degli attacchi ameri facebook

#Guerra, crisi del carburante e voli a rischio. I consigli per non rinunciare al proprio viaggio x.com