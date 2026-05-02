Usa-Iran cessate il fuoco in bilico Tajani sente Araghchi | Teheran fermi Hezbollah e rinunci ad armi nucleari – La diretta

Nel 63º giorno del conflitto che coinvolge gli Stati Uniti, Israele e l'Iran, le tensioni rimangono alte e il cessate il fuoco appare ancora incerto. Durante un colloquio tra il ministro degli Esteri italiano e un funzionario iraniano, è stata chiesta a Teheran di fermare le attività di Hezbollah e di rinunciare alle armi nucleari. La situazione sul campo e le negoziazioni diplomatiche continuano a tenere sotto pressione la stabilità regionale.

Nel 63esimo giorno della guerra del golfo tra Usa, Israele e Iran, i democratici sono insorti contro Donald Trump dopo che il presidente ha comunicato al Congresso che le ostilità con Teheran sono da considerarsi «terminate», mossa che gli permetterebbe di procedere senza una specifica autorizzazione. Il leader dei liberal in Senato, Chuck Schumer, ha duramente attaccato la Casa Bianca definendo il conflitto «illegale» e accusando i repubblicani di complicità. Sul fronte diplomatico, nonostante una nuova proposta negoziale inviata dall’Iran tramite mediatori pakistani, Trump ha frenato gli entusiasmi: pur confermando trattative telefoniche in corso, si è detto «non soddisfatto» dei termini attuali.🔗 Leggi su Open.online

Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

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