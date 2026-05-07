iran teheran pubblica un video delle navi msc francesca ed epaminondas nello stretto di hormuz

L'agenzia di stampa iraniana Fars ha diffuso un video che ritrae le navi MSC Francesca ed Epaminondas mentre attraversano lo Stretto di Hormuz. Le immagini mostrano le due imbarcazioni in navigazione nella zona, senza ulteriori dettagli sulle operazioni in corso o le circostanze dello sbarco. La pubblicazione del video si inserisce in un contesto di attenzione internazionale sulla regione e le attività navali nelle acque dello stretto.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha pubblicato un video che mostra le navi MSC Francesca ed Epaminondas nello Stretto di Hormuz. Le due navi sono state attaccate il 22 aprile dalla Guardia Rivoluzionaria iraniana e condotte nelle acque territoriali iraniane. Questo avviene mentre l’Iran ha dichiarato di star esaminando le ultime proposte americane per porre fine alla guerra, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato il Paese con una nuova ondata di bombardamenti a meno che non venga raggiunto un accordo che includa la riapertura dello Stretto di Hormuz, cruciale per il trasporto marittimo internazionale. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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