Iran sequestra due navi mercantili nello Stretto di Hormuz | coinvolte MSC e armatori greci

Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno sequestrato due navi mercantili che stavano attraversando lo Stretto di Hormuz. Le imbarcazioni coinvolte sono di proprietà di armatori greci e hanno subito il blocco durante il loro passaggio nella zona. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni crescenti legate alla sicurezza delle rotte energetiche attraverso questa importante via marittima.

Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno sequestrato due navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz, in un’operazione che riaccende le tensioni sulla sicurezza delle rotte energetiche internazionali. Secondo quanto riferito da fonti regionali e dall’agenzia iraniana Tasnim, le unità coinvolte sono la portacontainer MSC Francesca e la nave Epaminondas (indicata anche come Epaminodes in alcune trascrizioni). La MSC Francesca risulta registrata a Panama ma operata dal gruppo italo-svizzero MSC, la più grande compagnia di navigazione al mondo, fondata dall’armatore italiano Gianluigi Aponte. Il gruppo ha confermato il proprio coinvolgimento operativo nella gestione della nave.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Iran sequestra due navi mercantili nello Stretto di Hormuz: coinvolte MSC e armatori greci Notizie correlate Altro che tregua: l’Iran sequestra due navi nello Stretto di Hormuz e ne attacca una terza. Gli Usa mantengono il blocco navaleLe Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno sequestrato due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e ne hanno attaccata una terza nella più... Hormuz, l'Iran attacca tre navi cargo nello Stretto. La Euphoria incagliata, le altre due sequestrateUna nave portacontainer e stata bersagliata da colpi d'arma da fuoco sparati da una cannoniera delle Guardie Rivoluzionarie a nord-est dell'Oman,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Usa-Iran, Trump non cede: blocco ai porti e negoziati a rischio dopo il sequestro della nave; Teheran riapre i due principali aeroporti civili. 'Droni contro imbarcazioni Usa dopo il sequestro della nave iraniana' - Liveblog; Hormuz, in 24 ore passate nello stretto 12 navi. Iran: una nostra petroliera ha violato il blocco Usa; Iran: il cubo di Rubik delle trattative, US Navy sequestra una petroliera iraniana. L'Iran sequestra due navi a Hormuz. Colpita una terza imbarcazione, i pasdaran: Occhio per occhio, petroliera per petroliera. Trump: Sono al collasso finanziario.Saltano i colloqui a Islamabad, ma Trump estende la tregua. Resta il blocco a Hormuz, il presidente statunitense: Con lo Stretto aperto accordo più difficile ... ilgiornale.it Esercitazioni militari iraniane nel 2022 nello Stretto di Hormuz. Credit: ZUMAPRESS.com / AGFLe Guardie della Rivoluzione islamica in Iran hanno annunciato oggi il sequestro di due navi mercantili nello Stretto di Hormuz e l’attacco a una terza nella più grave escalation dal prolungamento del ... tpi.it Le imbarcazioni stranieri prese di mira nello Stretto di Hormuz dopo che sono saltati i colloqui di pace in Pakistan - facebook.com facebook I Guardiani della Rivoluzione annunciano di aver sequestrato due navi nello Stretto di Hormuz e di averle scortate verso le coste dell’Iran. Secondo una nota dei Pasdaran, le due imbarcazioni - identificate come MSC Francesca ed Epaminodes - x.com