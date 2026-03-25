L’Iran | Hormuz è chiuso a Usa Israele e alleati Teheran riceve la proposta Usa in 15 punti – La diretta

Dopo oltre un mese dall’inizio delle ostilità nel Golfo, le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele continuano a crescere. L’Iran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz è chiuso a navi statunitensi, israeliane e alleate. Nel frattempo, Teheran ha ricevuto una proposta statunitense articolata in 15 punti, mentre le forze israeliane hanno ripreso i bombardamenti sulla capitale iraniana, e gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con droni.

Nel 26esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran l’Idf è tornato a bombardare Teheran mentre gli iraniani hanno colpito un deposito di carburante in Kuwait con i droni. I pasdaran hanno annunciato di aver lanciato missili contro Israele e le basi Usa, mentre secondo i negoziatori Teheran sta facendo richieste irrealistiche per chiudere la guerra. Intanto proprio l’Iran deride Donald Trump: «Sta negoziando da solo». «Alle navi appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ad altri Paesi che in qualsiasi modo partecipano all’attacco contro l’Iran o lo assistono non è consentito il transito attraverso lo Stretto di Hormuz». Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Baghaei. 🔗 Leggi su Open.online

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