L’Iran ha creato una nuova agenzia governativa incaricata di gestire le operazioni di riscossione dei pedaggi per le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. La decisione riguarda tutte le imbarcazioni che transitano nella zona, con l’obiettivo di monitorare e tassare il passaggio in quel tratto strategico. La mossa si inserisce in un quadro di controlli più stretti sulle rotte marittime nella regione.

L'Iran ha istituito un'agenzia governativa incaricata di controllare e tassare le navi che intendono attraversare lo strategico Stretto di Hormuz. L'ha riferito la società di dati marittimi Lloyd's List Intelligence. L'agenzia, denominata Autorità dello Stretto del Golfo Persico, si sta "posizionando come l'unica autorità valida per concedere il permesso alle navi in transito nello Stretto", ha riportato Lloyd's in un briefing online. Lloyd's ha aggiunto che l'autorità le ha inviato via e-mail un modulo di richiesta per le navi che desiderano attraversare lo Stretto. La nuova agenzia iraniana...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran istituisce nuova agenzia per riscuotere i pedaggi sullo Stretto

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