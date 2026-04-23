Un rappresentante del Parlamento iraniano ha annunciato che il paese ha incassato i primi pagamenti derivanti dai pedaggi applicati sullo Stretto di Hormuz. La decisione di imporre queste tariffe si inserisce nel quadro delle tensioni in corso con gli Stati Uniti e Israele, coinvolgendo la gestione delle rotte marittime in quella regione strategica. Finora, sono stati registrati i primi versamenti relativi alle transazioni di pedaggio.

Un alto funzionario del Parlamento iraniano ha dichiarato che Teheran ha ricevuto i primi introiti dai pedaggi imposti sullo strategico Stretto di Hormuz nel contesto della guerra con gli Stati Uniti e Israele. "I primi introiti derivanti dai pedaggi dello Stretto di Hormuz sono stati depositati sul conto della Banca Centrale", ha affermato il vicepresidente del Parlamento Hamidreza Hajibabaei, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim. Anche altri media iraniani hanno riportato la stessa dichiarazione, senza fornire ulteriori dettagli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iran, 'ricevuti i primi introiti dai pedaggi imposti sullo Stretto di Hormuz'

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