Iran e Oman potranno riscuotere pedaggi nello Stretto di Hormuz nel corso di un accordo temporaneo di due settimane che interrompe le ostilità tra Stati Uniti, Iran e Israele. Il piano di cessate il fuoco prevede che i due paesi abbiano il diritto di applicare tariffe ai transiti marittimi attraverso uno dei passaggi più strategici del mondo. La decisione riguarda un periodo limitato, senza indicazioni su eventuali estensioni.

Il piano per un cessate il fuoco di due settimane nel conflitto tra Stati Uniti, Iran e Israele prevede una disposizione destinata a cambiare la gestione di uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo: lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferisce l’Associated Press, nell’ambito delle trattative per una tregua, Iran e Oman potrebbero essere autorizzati a riscuotere pedaggi dalle navi in transito attraverso lo stretto, che collega il Golfo Persico al mare aperto e rappresenta un asse fondamentale per il traffico petrolifero globale. Fonti regionali indicano che il piano di tregua, che ha visto gli Usa sospendere temporaneamente le minacce di attacco su vaste aree dell’Iran, include l’accordo a consentire a Teheran e a Muscat di imporre una tariffa di transito sulle navi che attraversano lo stretto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Iran e Oman potranno riscuotere pedaggi nello Stretto di Hormuz nel piano di cessate il fuoco di due settimane

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