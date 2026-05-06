Iran la guerra in diretta Trump sospende l'operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con Teheran
Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom nello Stretto di Hormuz, lasciando aperta la possibilità di negoziati con l'Iran. La mossa arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, mentre le notizie sulla situazione nel Golfo continuano a essere aggiornate in tempo reale. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito eventuali dettagli o ripercussioni di questa decisione.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz e spera in un accordo con Teheran. Ieri la Casa Bianca era tornata ad attaccare Papa Leone XIV: “Mette in pericolo molti cattolici”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una raccolta di contenuti
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Radio1 Rai. . Gli Stati Uniti annunciano una breve sospensione di "Project Freedom", l'operazione che permette il transito delle navi nello Stretto di #Hormuz. La decisione, ha fatto sapere #Trump nella notte, è stata presa congiuntamente con l'#Iran su richi - facebook.com facebook
MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com