Iran Cina Africa e libertà religiosa I dossier di Rubio oggi in Vaticano

Il capo della diplomazia statunitense è arrivato a Roma e si è incontrato con il Santo Padre. Tra le questioni discusse ci sono i rapporti con l’Iran, la Cina, l’Africa e la libertà religiosa. Oggi sono stati presentati anche alcuni dossier, tra cui le preoccupazioni sugli accordi con la Cina firmati nel 2018. La visita si inserisce in un contesto di tensioni e negoziati internazionali, senza ulteriori dettagli pubblici sui contenuti specifici.

È notevole l’attesa che si registra per la visita di Marco Rubio in Vaticano. Il capo del Dipartimento di Stato americano incontrerà stamane Leone XIV e il cardinal segretario di Stato, Pietro Parolin, mentre domani vedrà Giorgia Meloni alle 11.30 e, a seguire, avrà colloqui bilaterali con Antonio Tajani e Guido Crosetto. Secondo una nota del governo di Washington, oggi si discuterà «della situazione in Medio Oriente e degli interessi comuni nell’emisfero occidentale». Inoltre, qualche dettaglio in più è stato lo stesso Rubio a fornirlo l’altro ieri sera. «C’è molto di cui parlare con il Vaticano», ha detto il segretario di Stato americano,...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Iran, Cina, Africa e libertà religiosa. I dossier di Rubio, oggi in Vaticano Notizie correlate Libertà religiosa in Cina, il martirio dei cristiani al centro del dibattito in SenatoRoma – Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Senato della Repubblica ha ospitato un momento di profonda riflessione sulla drammatica... Vaticano e Rubio: vertice cruciale per la pace in Iran e Libano? Cosa scoprirai Come potrà la mediazione del Papa fermare gli attacchi in Libano? Quali garanzie concrete chiederà il Vaticano per stabilizzare... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Guerra illegittima, si deve negoziare. Cina al centro, e tra poco arriva Trump; Petrolio: anche l’Iran lotta contro il tempo; L'esperto Arduino: La Cina non combatterà in Ucraina e Iran, venti di guerra con il Giappone; Andrea Riccardi. Senza la Cina non si fa la pace. La spinta della Cina per l'accordo fra Usa e IranWang Yi e Abbas Araghchi a colloquio a Pechino, per sbloccare al più presto lo Stretto di Hormuz, a pochi giorni dall'attesissimo confronto fra Donald Trump e ... huffingtonpost.it Conflitto in Iran: perché adesso e cosa significa per la CinaLa Cina si sta presentando come forza di mediazione orientata al perseguimento della pace nonché sostenitrice dell’ordine multilaterale ... bergamonews.it Nuovo accordo di pace Iran-Stati Uniti, la Cnn: «La risposta di Teheran attesa per oggi». Rubio a Roma x.com Uno degli obiettivi della guerra all’Iran attribuiti a Donald Trump era un aggiramento della Cina sul piano delle risorse. Invece, lo choc energetico seguito al blocco di Hormuz sta facendo esplodere la domanda internazionale – Italia inclusa – di tecnologie ver - facebook.com facebook