Il Vaticano ha convocato un vertice con il rappresentante di un importante paese latinoamericano per discutere delle tensioni in Iran e Libano. L'incontro si concentra sulla possibilità di una mediazione papale per ridurre gli attacchi nel Libano e sulle garanzie che il Vaticano potrebbe chiedere per favorire la stabilità in Iran. La riunione si svolge in un momento di crescente preoccupazione internazionale per le crisi nelle due aree.

? Cosa scoprirai Come potrà la mediazione del Papa fermare gli attacchi in Libano?. Quali garanzie concrete chiederà il Vaticano per stabilizzare l'Iran?. Perché Rubio ha scelto proprio la diplomazia della Santa Sede?. Cosa cambierà per gli equilibri mediorientali dopo questo vertice?.? In Breve Incontro previsto giovedì prossimo presso la biblioteca della Santa Sede. Obiettivo mediazione per fermare ostilità in Libano e Iran. Strategia vaticana basata sulla continuità del dialogo con Rubio. Tentativo di de-escalation per stabilizzare gli equilibri in Medio Oriente. Giovedì prossimo, nella biblioteca della Santa Sede, Papa Leone riceverà Rubio per un colloquio cruciale volto a stabilizzare le tensioni in Iran e Libano dopo i recenti attacchi subiti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vaticano e Rubio: vertice cruciale per la pace in Iran e Libano

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