Libertà religiosa in Cina il martirio dei cristiani al centro del dibattito in Senato

Al Senato si è svolto un dibattito sulla libertà religiosa in Cina, con particolare attenzione alla condizione dei cristiani nel paese. L'evento si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, coinvolgendo rappresentanti delle istituzioni e osservatori internazionali. Durante l’incontro sono stati discussi casi di persecuzione e di martirio di fedeli cristiani, evidenziando le difficoltà affrontate dai credenti in quella regione.

Roma – Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, il Senato della Repubblica ha ospitato un momento di profonda riflessione sulla drammatica situazione dei fedeli in Estremo Oriente. Il convegno, dal titolo “Il martirio della pazienza – Condizione dei cristiani e libertà religiosa nella Cina di Xi”, promosso da Luigi Trisolino su iniziativa del senatore Andrea De Priamo, ha gettato luce su un sistema di potere che mira sistematicamente alla sottomissione del sentimento religioso agli interessi del Partito Comunista Cinese. Durante i lavori è emerso un quadro inquietante, caratterizzato da uno stato di costrizione e paura che avvolge la Chiesa cattolica, impegnata in una resistenza silenziosa contro il tentativo di Pechino di “sinicizzare” la fede.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Bartolo al centro del dibattito: Faraone sottolinea l’importanza dei riformisti per il rilancio del centrosinistra.Pietro Bartolo ha fatto il suo esordio ufficiale in seno a Casa Riformista, il progetto politico promosso da Italia Viva, in una conferenza stampa... Sciascia al centro del dibattito culturale, al Circolo dei nobili si rilegge “Il Consiglio d’Egitto”Un pomeriggio di riflessione letteraria dedicato a Leonardo Sciascia e a uno dei suoi romanzi più emblematici. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il martirio della pazienza. Condizione dei cristiani e libertà religiosa nella Cina di Xi Jimping (20.04.2026); Il martirio della pazienza: al Senato un confronto sulla libertà religiosa nella Cina di Xi; Cina: aumenta la pressione sui cattolici; Fede sotto pressione: cosa sta succedendo davvero ai cattolici in Cina?. SENATO, CONVEGNO SULLA CONDIZIONE DEI CRISTIANI IN CINA (VIDEO)Il martirio della pazienza: Condizione dei cristiani e libertà religiosa nella Cina di Xi Jinping è il titolo del convegno che si è tenuto ieri al Senato, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. opinione.it Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologicaL'allarme di Human Rights Watch: la repressione dei cattolici in Cina non si ferma. Dalla sorveglianza estrema al dramma delle chiese. notizie.com Campane nel mirino, ma la Chiesa non arretra. L’Arcidiocesi di Udine mette nero su bianco nuove regole su orari e durata dei rintocchi, ma il messaggio è chiarissimo: fanno parte della libertà religiosa e “non si toccano”. Tutti i dettagli qui: https://cityne.ws/q facebook