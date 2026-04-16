Il presidente della FIFA ha affermato che l’Iran sarà presente ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti quest’estate, senza dubbi. La decisione arriva nonostante le tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti, che avevano sollevato dubbi sulla partecipazione della squadra iraniana alla competizione internazionale. Finanto, la partecipazione del team iraniano ai prossimi Mondiali è confermata ufficialmente.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha dichiarato che l’Iran parteciperà «di sicuro» ai Mondiali di calcio in programma quest’estate negli Stati Uniti, nonostante il conflitto in corso con Washington renda incerta la presenza della squadra iraniana. «Speriamo che entro allora la situazione sia pacifica, questo aiuterebbe sicuramente. Ma l’Iran deve venire», ha dichiarato Infrantino durante il Cnbc Invest in America forum, a Washington. La posizione della FIFA è rimasta coerente nelle ultime settimane, anche se la guerra iniziata il 28 febbraio tra Stati Uniti, Israele e Iran ha complicato l’organizzazione del torneo. L’Iran si è qualificato ai Mondiali come una delle migliori squadre asiatiche e, secondo il calendario attuale, dovrebbe disputare tutte le partite della fase a gironi negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il presidente della Fifa ha detto che l’Iran parteciperà sicuramente ai mondiali negli Stati Uniti

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