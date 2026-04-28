Iran-Usa la proposta di Teheran a Trump | Apri Hormuz poi colloqui sul nucleare

L'Iran ha avanzato una proposta agli Stati Uniti chiedendo di rimuovere il blocco navale nello stretto di Hormuz, prima di avviare discussioni sul programma nucleare. La proposta prevede che, una volta eliminato il blocco, si possano avviare colloqui sul tema dell'uranio. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra le due nazioni, con tentativi di riavvicinamento e negoziati ancora in fase preliminare.

(Adnkronos) – "Via il blocco navale e dopo parliamo di uranio". L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per far ripartire i negoziati. Teheran accende i riflettori sullo Stretto di Hormuz e chiede la rimozione del blocco navale americano per porre fine alla guerra. Poi, una volta cessate le ostilità, la Repubblica islamica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

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