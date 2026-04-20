In vista dei prossimi Mondiali del 2026, si è ipotizzato un possibile ripescaggio per l’Italia al posto dell’Iran. La consigliera federale ha dichiarato che la decisione spetta interamente alla FIFA, aggiungendo che un’eventuale sostituzione sarebbe umiliante. Ha anche proposto un’altra nazione come possibile candidata al ripescaggio, senza tuttavia fornire dettagli specifici. La questione resta aperta e dipende dalle decisioni dell’organizzazione mondiale del calcio.

Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Baldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è rientrato a Napoli: previsto un confronto con l’allenatore? Mercato Milan, Allegri indica la via per tornare ai vertici: chiesti questi 4 innesti in estate! Presidenza FIGC, altro che Malagò o Abete: il popolo del calcio fa sentire la propria voce! Ecco chi vorrebbero i tifosi per il post Gravina De Laurentiis categorico: «Abete non è adatto al ruolo di presidente FIGC. Malagò è il benvenuto, l’ho chiamato e gli ho detto.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mondiale 2026, ipotesi ripescaggio per l’Italia? Christillin: «È tutto nelle mani della FIFA ma sarebbe umiliante! Propongo quell’altra nazione»

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