L’Italia non parteciperà al Mondiale 2026 dopo aver perso ai rigori contro la Bosnia, segnando così la terza qualificazione consecutiva mancata. Inaspettatamente, si fa strada l’ipotesi di un ripescaggio al posto dell’Iran, che non avrebbe ottenuto la qualificazione diretta. La questione è ora al centro di discussioni tra le autorità calcistiche e le federazioni interessate.

L’ Italia resta ufficialmente esclusa dal Mondiale 2026 dopo la sconfitta ai calci di rigore contro la Bosnia, segnando il record storico di tre mancate qualificazioni consecutive. Tuttavia, dagli Stati Uniti sarebbe emersa una proposta diplomatica che ipotizza un ripescaggio della Nazionale azzurra in sostituzione dell’ Iran. Secondo quanto riportato dal Financial Times, Paolo Zampolli, inviato speciale di Donald Trump, avrebbe formalmente suggerito alla FIFA di includere la squadra italiana nella competizione che si svolgerà tra USA, Canada e Messico. L’iniziativa si inquadra in un complesso scenario geopolitico volto a consolidare i rapporti diplomatici tra la presidenza Trump e il governo presieduto da Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Italia al Mondiale 2026? Spunta l’ipotesi ripescaggio al posto dell’Iran

Notizie correlate

Chi al posto dell’Iran al Mondiale 2026: l’Italia e la wild card, c’è una favoritaLa Nazionale iraniana potrebbe decidere di non partecipare, oppure essere esclusa a causa del conflitto con Stati Uniti e Israele “Dopo questo...

L’Iran ci riprova: “Partite in Messico o non andremo al Mondiale”. L’Italia spera nel ripescaggio(Adnkronos) – "La richiesta di spostare le nostre partite in Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Italia ai Mondiali 2026? Cosa sappiamo sul ripescaggio, dal caso Iran al super playoff; L'inviato di Trump chiede alla Fifa di sostituire l'Iran con l'Italia ai Mondiali; Italia e ripescaggio Mondiali, Iran spegne speranze? Cosa ha detto ct e la decisione Fifa; L’Italia al Mondiale 2026, la decisione è ufficiale: arriva la conferma definitiva.

L'inviato di Trump alla Fifa: Italia al Mondiale al posto dell'IranIl Financial Times cita Zampolli: sarebbe una richiesta per riparare i rapporti fra il presidente Usa e la premier Meloni ... corrieredellosport.it

Il ripescaggio dell’Italia ai Mondiali arriva a Trump con le pressioni dell’alto inviato Paolo ZampolliPaolo Zampolli è l'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti che ha suggerito al numero uno della FIFA di ripescare l'Italia nei Mondiali ... fanpage.it

#AtalantaLazio Gli HL https://www.sslazio.it/it/video/highlights/highlights-or-coppa-italia-frecciarossa-atalanta-lazio-2-3-d-c-r Le interviste https://www.sslazio.it/it/video/post-partita/coppa-italia-frecciarossa-or-atalanta-lazio-le-dichiarazioni-pos - facebook.com facebook

L'inviato di Trump a Roma alla Fifa: "L'Italia vada ai Mondiali al posto dell'Iran" x.com