Una vicenda che ha attirato l’attenzione si è conclusa con l’archiviazione da parte della Procura di Arezzo. L’incidente riguarda un cane di 14 anni investito da un’auto che, dopo aver causato la morte dell’animale, è ripartita senza fermarsi. L’automobilista aveva spiegato di aver scambiato il cane per un autovelox peloso, una confusione che ha portato alla decisione di non procedere con ulteriori indagini.

AREZZO – È stata archiviata dalla Procura di Arezzo la vicenda di Choco, il cane di 14 anni investito e ucciso da un automobilista poi fuggito senza fermarsi. Secondo gli inquirenti, infatti, “non è dimostrabile che il conducente volesse eliminare il cane”, anche perché “in quel tratto investire qualcosa è praticamente inevitabile: cinghiali, piccioni, pensionati col cane e monopattini”. La tragedia risale alla mattina di Pasquetta, quando Leonardo Magi stava passeggiando con Choco libero dal guinzaglio. A quel punto sarebbe sopraggiunta un’auto grigia che, dopo una breve decelerazione “utile soprattutto a prendere meglio la mira”, avrebbe travolto l’animale per poi allontanarsi.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Investe cane, fugge e viene assolto: ‘Pensavo fosse un autovelox peloso

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