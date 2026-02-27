Milano tram deraglia e investe passanti Un testimone | Pensavo fosse il terremoto

Un tram della linea 9 di Milano, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi pomeriggio intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. L’incidente ha coinvolto anche alcuni passanti che si trovavano nella zona al momento dello scontro. Un testimone ha descritto la scena dicendo di aver pensato fosse un terremoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un tram della linea 9, che collega Porta Genova alla Stazione Centrale, è deragliato oggi a Milano intorno alle 16 in viale Vittorio Veneto. Il bilancio dell’incidente è drammatico: due morti e almeno 39 feriti, di cui due in condizioni critiche. Una vittima è un uomo di 60 anni residente ad Abbiategrasso, mentre l’altra è un senegalese che è deceduto poco dopo il ricovero al Niguarda. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: Mi sono sentito maleLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, tram deraglia: 2 morti e decine di feriti. Il conducente: 'Mi sono sentito male' ... tg24.sky.it

