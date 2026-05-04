Installazione di nuove opere | erogazione idrica sospesa per otto ore

Acquedotto Pugliese sta lavorando a interventi di miglioramento nel centro di San Vito dei Normanni, dove sono in corso l’installazione di nuove infrastrutture idriche. Per consentire i lavori, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa per otto ore. La sospensione riguarda le zone interessate dagli interventi e si svolgerà in un giorno ancora da comunicare.

SAN VITO DEI NORMANNI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di San Vito dei Normanni con l’installazione di nuove opere idriche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Installazione di nuove opere acquedottistiche: sospensione idrica di otto oreSAN VITO DEI NORMANNI – Nuovi interventi di potenziamento infrastrutturale in arrivo nel Comune di San Vito dei Normanni. Leggi anche: Aqp, Installazione di nuove opere: 8 ore senza acqua, possibili disagi Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'installazione Ceramorphia di Arne Quinze arricchisce l'OCA – Oasy Contemporary Art and Architecture; Regione, Arpae e Rotary per la prevenzione del rischio idraulico; AA.VV. Natalina e gli altri; Pergotenda e diritto al panorama in condominio. A Milano Centrale sbarca la nuova opera di JR: l’installazione dello street artist è un gioco di illusione otticaMilano, 8 aprile 2024 – È uno degli street artist francesi più importanti oltre ad essere uno dei più conosciuti al mondo. Dopo aver spaccato Palazzo Farnese a Roma e aver coinvolto centinaia di ... ilgiorno.it Il Museo all'aperto Bilotti si arricchirà di nuove opereLa Giunta comunale di Cosenza, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato la proposta di progettazione e installazione di opere integrative dell'allestimento del Mab stanziando le risorse ... ansa.it #Arte #Cronaca Odissea di luce in Costiera Amalfitana: l’installazione notturna che riporta in vita il mito - facebook.com facebook