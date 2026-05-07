Interventi miglioramento servizio | erogazione idrica sospesa per 8 ore in due comuni

Un’interruzione dell’erogazione idrica durerà otto ore in alcune vie di Villa Castelli e Carovigno, a causa di interventi di Aqp per l’installazione di nuove opere. La sospensione si svolgerà in due comuni italiani e riguarda specifiche aree residenziali. La società ha comunicato che i lavori sono necessari per migliorare il servizio e sono stati programmati senza indicare una data precisa di ripristino.

CAROVIGNO - Interruzione idrica sospesa per 8 ore in alcune vie di Villa Castelli e Carovigno per interventi di Aqp che riguardano l’installazione di nuove opere. I giorni interessati dai lavori sono il 12 e il 13 maggio prossimi. La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 8 con.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Interventi per miglioramento del servizio: erogazione idrica sospesa per 8 oreCAROVIGNO - Interruzione idrica sospesa per 8 ore in alcune vie di Carovigno per interventi di Aqp che riguardano l’installazione di nuove opere. Intervento urgente della Sasi: erogazione idrica sospesa in tre comuni dalle 15 alle 6 del mattinoDisagi a Frisa, Ortona e San Vito Chietino a causa di un intervento d’urgenza di riparazione della condotta principale DN300 in località San Iorio di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ponsacco, lavori sulla rete idrica: avviati sei interventi per migliorare il servizio; Installazione di nuove opere: erogazione idrica sospesa per otto ore; AQP, lavori per migliorare il servizio: possibili disagi a San Vito dei Normanni; Non solo il 28 aprile, ecco un nuovo stop all'erogazione idrica. Le altre strade. Lavori Aqp per migliorare il servizio. Possibili disagi nell’abitato del Comune di TrepuzziTREPUZZI (Lecce) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Trepuzzi. I lavori riguardano ... corrieresalentino.it Ruzzo, martedì rubinetti a secco causa lavori nell'area della Stazione e della GammaranaDiverse le vie interessate da via dell'Aeroporto, viale Crispi a via Nicola Castagna. Dalle ore 9 alle ore 18 TERAMO - Ruzzo Reti sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nel comun ... ekuonews.it Domani, nel complesso delle case ERP di via Giovanni Palombini, proseguiranno importanti interventi per il miglioramento e la riqualificazione dell’area. Torneranno infatti i tecnici incaricati di effettuare misurazioni e verifiche legate al progetto di riqualificazio - facebook.com facebook