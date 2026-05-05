Domani a Roma si svolgeranno sette partite degli Internazionali d’Italia 2026, con due incontri del tabellone ATP e cinque del torneo femminile WTA. Gli appuntamenti si terranno durante il giorno e saranno trasmessi in diretta televisiva e in streaming. Gli incontri vedranno protagonisti atleti italiani impegnati sul campo, con orari specifici e programmazione dettagliata disponibili per gli appassionati.

Nella giornata di domani saranno sette gli incontri che coinvolgono italiani di scena agli Internazionali d’Italia 2026, e precisamente due in quota ATP e cinque sul lato WTA. Come vedremo, però, la bandiera tricolore è presente in otto occasioni in virtù di un derby. Andiamo per campi: ricca la programmazione sul Centrale, con Lucrezia Stefanini ad aprire contro la potenza (e l’imprevedibilità) della lettone Jelena Ostapenko. Seguirà poi Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Jaume Munar. In sessione serale inseriti Elisabetta Cocciaretto contro l’austriaca Sinja Kraus e Federico Cinà contro il semifinalista di Madrid, il belga Alexander Blockx....🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 6 maggio, streaming

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Tornato finalmente a casa. A tutti voi, che mi avete inondato di messaggi di affetto, voglio dire che l'intervento è perfettamente riuscito, sto molto bene, ora ovviamente c'è solo da rimettersi in piena forma dopo questa settimana di stop. Ringrazio il personale m x.com