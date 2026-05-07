Il primo giorno del torneo internazionale al Foro Italico ha visto la presenza di Jannik Sinner, che è stato accolto con grande calore da parte del pubblico presente. Fin dal suo arrivo, migliaia di persone si sono radunate per assistere all’ingresso del tennista azzurro. La manifestazione ha attirato un’ampia attenzione di appassionati e media, creando un’atmosfera di grande fervore sportivo.

Il primo giorno di Jannik Sinner al Foro Italico è stato accolto da un entusiasmo travolgente. Fin dal suo arrivo, migliaia di tifosi si sono radunati per vedere da vicino il numero uno azzurro. Tra cori, applausi e telefoni alzati, l'atmosfera è diventata quella delle grandi occasioni. Sinner ha salutato il pubblico con il suo consueto sorriso timido ma sincero. Il momento più emozionante si è vissuto sotto il ponte del Centrale, dove una folla enorme lo ha aspettato per acclamarlo. Lì è partito un lungo applauso che ha accompagnato il suo passaggio tra i fan. Molti bambini e ragazzi hanno cercato un autografo o semplicemente uno sguardo del campione.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Internazionali, Sinner saluta il pubblico di Roma

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