Internazionali d’Italia 2026 | Jennifer Ruggeri lotta contro Zeynep Sonmez ma cede e saluta Roma

Si conclude al primo turno degli Internazionali d’Italia l’esperienza di Jennifer Ruggeri, che ha affrontato Zeynep Sonmez nella partita di esordio. La giocatrice italiana ha perso il match e si è dovuta arrendere dopo aver disputato alcuni set. La sfida si è svolta sulla terra battuta del torneo romano, con Ruggeri che ha concluso il suo percorso nel primo incontro del tabellone principale.

Si chiude al primo turno l’avventura agli Internazionali d’Italia per Jennifer Ruggeri. Va però lodato il coraggio della marchigiana (di Porto Potenza Picena, per l’esattezza), che tiene in campo per oltre due ore (2 e 7 minuti, per l’esattezza) la turca Zeynep Sonmez, la seconda giocatrice turca a vincere un torneo WTA e la prima a raggiungere il terzo turno in uno Slam. Il 4-6 6-2 6-2 conclusivo fa sì che sia proprio la nativa di Istanbul a regalarsi un secondo turno con Jessica Pegula, l’americana numero 5 del tabellone. Il primo set parte in modo quasi clamoroso. Ruggeri sprizza gioco da tutti i pori e a tutti campo, Sonmez non ne...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Internazionali d’Italia 2026: Jennifer Ruggeri lotta contro Zeynep Sonmez, ma cede e saluta Roma Notizie correlate Jasmine Paolini piange mentre è in campo a Stoccarda, fa solo 4 game contro Zeynep SonmezContinua il momento difficile per Jasmine Paolini, che perde nettamente al primo turno del torneo di Stoccarda contro la numero 79 al mondo, la... Rugby femminile: l’Italia Under 21 lotta, ma cede contro il GallesSotto il sole dello Stadio Beltrametti di Piacenza, l’Italia U21 femminile lotta con orgoglio ma deve arrendersi a un Galles più concreto, che si... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: IBI 26 su SuperTennis: ora Ruggeri-Sonmez LIVE; IBI 26, il tabellone delle italiane; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Chi è Jennifer Ruggeri, la marchigiana all’esordio nel main draw degli Internazionali d’Italia. Internazionali d’Italia 2026, Ruggeri fuori a testa alta: Sonmez vola al secondo turnoImpresa solamente sfiorata sul Campo Pietrangeli per Jennifer Ruggeri. Dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, arresasi al terzo set contro McCartney Kessler per 6-3 5-7 6-4, è ancora rimandato l’appu ... spaziotennis.com Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 5 maggio con Bronzetti, Trevisan e RuggeriIl programma completo, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 5 maggio degli Internazionali BNL d'Italia 2026 ... spaziotennis.com WTA Roma, Internazionali d’Italia: Martina Trevisan in campo contro Gibson. Lucia Bronzetti fuori contro Kessler e Jennifer Ruggeri contro Sonmez. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazion - facebook.com facebook Esce sconfitta a testa alta Jennifer Ruggeri, sconfitta in rimonta da Zeynep Sonmez (#65 ranking WTA) dopo aver vinto il suo primo set in un tabellone principale WTA. x.com