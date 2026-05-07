Internazionali Sinner | Mi diverto anch’io fuori dal campo Boicottare gli Slam? Possibile

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il tennista italiano ha dichiarato di divertirsi anche al di fuori del campo e ha espresso la possibilità di boicottare gli Slam. La sua presenza ha attirato l’attenzione non solo per le prestazioni sportive ma anche per le sue parole sul futuro del tennis e sui possibili movimenti di protesta nel circuito. La discussione riguarda le modalità di partecipazione alle competizioni più importanti del calendario.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'sindacalista' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro è arrivato al Foro Italico per il primo allenamento dopo il trionfo di Madrid e ha parlato del 'caso montepremi' che sta scuotendo il mondo del tennis, appoggiando, seppur con un po' di diplomazia, anche l'idea di un boicottaggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Paolini agli Internazionali di Roma: "Potremmo boicottare gli Slam"Jasmine Paolini, vincitrice della scorsa edizione degli Internazionali d'Italia di Roma, si è espressa sulla possibilità di boicottare dei tornei... Leggi anche: Sinner: “Anche io mi diverto, ho 24 anni e voi non sapete come sono fatto” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Internazionali: ecco Sinner dopo tre giorni liberi, e sul prize money...; Fils ha capito: Jannik Sinner è diverso dagli altri grandi, giocare bene contro di lui non basta; Tennis, Sonego: A Cagliari per ritrovarmi e per crescere; Lorenzo Musetti: Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo. Internazionali, Sinner: Mi diverto anch'io fuori dal campo. Boicottare gli Slam? PossibileIl tennista azzurro ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal suo esordio nel Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com Sinner sta con Sabalenka: Vogliamo rispetto sui prize money, senza di noi niente Slam. E a Panatta dice: Mi diverto anch'io...Il numero uno al mondo fa il suo ingresso trionfale al Foro Italico, primo giorno per lui agli Internazionali d'Italia: L'assenza di Alcaraz si sente ... corrieredellosport.it Poetry in Motion Via IG Bnl Internazionali d'Italia - facebook.com facebook Internazionali d’Italia, Berrettini subito ko con Popyrin. Ora è fuori dai top100 x.com