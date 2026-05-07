Berrettini-Popyrin oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Giovedì 7 maggio si gioca l’ultimo incontro del primo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma, con l’esordio di Matteo Berrettini contro l’australiano Alexei Popyrin. L’incontro si svolgerà nel pomeriggio e sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming. Si tratta del primo match in questa edizione del torneo per il tennista italiano, che cerca di avanzare nel tabellone principale.

Giovedì 7 maggio, per quanto concerne l’ ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il momento dell’esordio anche per l’azzurro Matteo Berrettini, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin. L’incontro si disputerà sul Campo Centrale e sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00: si tratta del quinto incrocio tra i due sul circuito maggiore, con Berrettini in vantaggio per 3-1 nei precedenti, anche se giocati tutti sul cemento e distribuiti tra il 2019 ed il 2025. Il match tra Berrettini e Popyrin sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253 (canale preciso da definire).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Sinner-Popyrin oggi, ATP Doha 2026: orario, programma, streamingL’incontro di singolare che vedrà protagonista il tennista italiano sarà il terzo match di giornata, con il programma che scatterà alle ore 11. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Popyrin-Berrettini: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Berrettini-Popyrin oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingGiovedì 7 maggio, per quanto concerne l'ATP Masters 1000 di Roma, si completerà il primo turno del tabellone principale di singolare maschile: sarà il ... oasport.it Dove vedere in tv Berrettini-Popyrin, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingEsordio per Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia. Il romano, che al Foro ha come miglior risultato i quarti di finale del 2020, se la vedrà con ... oasport.it 07.05.2026ROMA Berrettini vs Popyrin 11:00Forza Matteo l’Italia è con te - facebook.com facebook Il potenziale cammino di Jannik Sinner verso il titolo a Roma R1 - Bye R2 - Ofner / Michelsen R3 - Mensik / Berrettini / Popyrin R4 - Fils / Tiafoe / Sonego QF - Shelton / Rublev / Davidovich Fokina / Nakashima SF - Auger-Aliassime / Medvedev / Cobolli / Va x.com