Internazionali Berrettini furioso con arbitro | cos’è successo con Popyrin

Durante la giornata di giovedì 7 maggio agli Internazionali d'Italia, il tennista italiano ha manifestato il suo disappunto nei confronti dell'arbitro, accompagnato da fischi provenienti dal pubblico presente sul Centrale. La tensione si è accentuata in occasione di un match contro l'avversario australiano, portando a un acceso scambio di opinioni tra il giocatore e le autorità di gara. La partita è stata segnata da momenti di discussione tra i protagonisti.

(Adnkronos) – Furia Berrettini agli Internazionali d'Italia e fischi sul Centrale. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'australiano Alexei Popyrin nel primo turno del Masters 1000 di Roma, in una partita segnata anche da una vibrante polemica con la giudice di sedia, che ha provocato le proteste di Berrettini e ha fatto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: A Trigoria scoppia anche il caso Wesley: Gasp furioso con i medici (e con Ranieri). Cos'è successo Internazionali, oggi Berrettini-Popyrin – Diretta(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Matteo Berrettini punta Roma e si complimenta con Sinner. Internazionali, Berrettini furioso con arbitro: cos'è successo con PopyrinFuria Berrettini agli Internazionali d'Italia e fischi sul Centrale. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'australiano Alexei Popyrin nel primo turno del Masters 1000 di Roma, in un ... adnkronos.com Berrettini-Popyrin, primo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvOstacolo australiano per Matteo al debutto nel torneo di Roma: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo primo impegno al Foro Italico ... corrieredellosport.it