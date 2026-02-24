Berrettini la terra è ancora amara | in Cile perde al primo turno contro Nava 79 al mondo

Matteo Berrettini ha perso al primo turno in Cile contro Nava, numero 79 del mondo, a causa di un rendimento sottotono sulla terra battuta. L’italiano non è riuscito a trovare ritmo e ha ceduto in due set, 6-3, 6-4. La sconfitta segue il recente elimino ai quarti in Brasile, segnando un’altra giornata difficile sulla superficie rossa. La sua corsa nel torneo si ferma subito, lasciando spazio a nuove sfide.

Lo swing sudamericano di Matteo Berrettini, all’Atp 250 di Santiago del Cile, non si conclude nel modo auspicato, con la sconfitta contro Emilio Nava per 6-3 6-4. Per l'ex n.6 al mondo arrivano due sconfitte di fila sulla terra rossa per la prima volta dal 2020-2021. Al tempo perse al Roland Garros di settembre (straordinarietà dovuta al Covid-19) e a Montecarlo il maggio successivo, contro Altmaier e Davidovich Fokina. Stavolta, tra Rio e il Cile è caduto per mano di Buse e Nava. Nella partita odierna non però ha mai dato l’impressione di avere a propria disposizione il meglio del suo tennis, anche a causa di una terra lenta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Matteo Berrettini spento ed eliminato al primo turno a Santiago: vince Emilio Nava in due setMatteo Berrettini è stato eliminato al primo turno a Santiago perché non è riuscito a contrastare l’americano Emilio Nava, che ha vinto in due set.

Ancelotti spinge Berrettini: Matteo ok a Rio. Paolini, altra sconfitta al primo turnoCarlo Ancelotti si impegna a spingere Matteo Berrettini, che ha deciso di partecipare alle Olimpiadi di Rio dopo aver ottenuto la sua conferma.

