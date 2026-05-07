Internazionali Djokovic ‘gufa’ Sinner? Vincerà il torneo Sì al boicottaggio degli Slam

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, Novak Djokovic ha affermato che vede il suo rivale italiano come il favorito per la vittoria finale. In un'intervista, il tennista serbo ha anche espresso la sua opinione sul boicottaggio degli Slam, dichiarando di essere favorevole a questa scelta. Le sue parole sono state riportate senza commenti aggiuntivi, lasciando intendere una certa fiducia nelle capacità di Sinner e una posizione chiara sul tema dei Major.

(Adnkronos) – Jannik Sinner vincerà gli Internazionali d'Italia 2026, parola di Novak Djokovic. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista serbo, al rientro nel circuito da Indian Wells, ha espresso un parere piuttosto forte, a metà tra sentenza e 'gufata', sulle possibilità che l'azzurro vinca il Masters 1000 di Roma, dicendosi anche fortemente a favore del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Sinner contro gli Slam: “Senza di noi il torneo non c’è. Boicottaggio? Chiediamo rispetto, siamo stati zitti per tanto tempo”Prima la lettera firmata dall’élite del tennis, poi gli interventi (duri) di Aryna Sabalenka prima e Jasmine Paolini dopo. Sinner, Djokovic e Alcaraz: ecco i big degli Internazionali d’ItaliaL’entry list per l’ottantatreesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia è ufficiale. Aggiornamenti e dibattiti Internazionali, Djokovic 'gufa' Sinner? Vincerà il torneo. Sì al boicottaggio degli SlamJannik Sinner vincerà gli Internazionali d'Italia 2026, parola di Novak Djokovic. Oggi, giovedì 7 maggio, il tennista serbo, al rientro nel circuito da Indian Wells, ha espresso un parere piuttosto fo ... adnkronos.com «Sinner è impressionante, forse vincerà anche Roma già quest'anno». Djokovic incorona Jannik, e sul boicottaggio degli Slam...Novak Djokovic debutterà venerdì agli Internazionali Bnl d'Italia e sfiderà Prizmic sul Centrale del Foro Italico. Il serbo è stato accolto con grande calore ... ilmessaggero.it