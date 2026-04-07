L’entry list ufficiale per la 83ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia è stata annunciata, con il tabellone del singolare maschile che si presenta già ricco di protagonisti. Tra i partecipanti diretti spiccano cinque tennisti italiani, mentre tra gli altri atleti iscritti figurano alcuni dei nomi più noti del circuito internazionale. La competizione si svolgerà sui campi di Roma, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

L’entry list per l’ottantatreesima edizione degli Internazionali BNL d’Italia è ufficiale. Il tabellone del singolare maschile a Roma vede già la presenza di cinque tennisti azzurri tra i partecipanti diretti. Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking ATP, guida il gruppo degli italiani già inseriti. Insieme a lui figurano Lorenzo Musetti, quinto in classifica, Flavio Cobolli al sedicesimo posto, Luciano Darderi ventunesimo e Lorenzo Sonego sessaseiesimo. La partecipazione di Mattia Bellucci resta legata a un evento esterno: essendo il primo tra gli alternate, l’atleta entrerà nel quadro principale non appena si verificherà la prima rinuncia tra gli iscritti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner, Djokovic e Alcaraz: ecco i big degli Internazionali d’Italia

Djokovic: "Sinner e Alcaraz? Sono i più forti ora, ma io..."Il campione serbo si dice pronto a dare battaglia all'Australian Open: "Sinner e Alcaraz giocano a un livello superiore a tutti gli altri, ma so che...

In corso Alcaraz-Zverev, Carlos ha i crampi: 6-4; 7-6; 6-7; 0-1. Poi Sinner-DjokovicCarlos sotto 0-15 tenta una discesa a rete e infila Sascha in contropiede; passa avanti con una prima al centro, poi commette un doppio fallo ma con...

Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, tutto sul duello per il 1° posto: dai punti in palio alle regole della classifica; Il nuovo Alcaraz ha studiato Sinner da vicino: Ora controllo meglio l'emotività. E punta un record di Djokovic; Sinner, oggi la semifinale degli Australian Open contro Djokovic. Nole avverte: Non ho nulla da perdere; L'entry list degli Internazionali d'Italia.

Ferrero e la sconfitta di Sinner contro Djokovic all’Australian Open: Non mi ha deluso perché...Le parole dell'ex coach di Alcaraz: Carlos può diventare il migliore di sempre. Futuro? Non escludo la possibilità di tornare ad allenare ... tuttosport.com

Sinner torna numero 1 del mondo se... tutte le combinazioni. Alcaraz: «Non mi aspettavo di vederlo a Monte-Carlo»«Non mi aspettavo di vedere Sinner a Monte-Carlo». Carlos Alcaraz credeva forse che il suo nuovo regno da numero 1 del mondo potesse durare più a lungo. Dopo le due ... leggo.it

Atp Monte-Carlo, Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11 #SkySport #Tennis #Sinner #AtpMonteCarlo x.com

Tennis, oggi il debutto a Montecarlo di Sinner ed Alcaraz - facebook.com facebook