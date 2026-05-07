Internazionali d’Italia Sonego subito eliminato | va avanti Buse

Da sportface.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Sonego è stato eliminato agli Internazionali d’Italia 2026 dopo aver perso in due set contro Buse. La partita si è conclusa senza ulteriori round per il tennista italiano, che ha visto così interrompersi la sua corsa nel torneo. L’incontro si è svolto nelle prime fasi della competizione, lasciando spazio alla qualificazione di Buse nel torneo.

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Lorenzo Sonego deve subito lasciare gli Internazionali d’Italia 2026: il tennista italiano è stato eliminato in due set da Buse Agli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Sonego non brilla, anzi viene subito eliminato. Il torinese, semifinalista proprio a Roma nel 2021, saluta il torneo per mano del peruviano Ignacio Buse: 6-3, 6-3 in un’ora e 41 minuti di gioco, un risultato che non dà attenuanti. È stata una giornata storta, caratterizzata da un dritto incerto e molto falloso, che ha condannato l’azzurro contro un avversario in crescita. L’inizio di partita non lascia presagire il finale: nei primi quattro game nessuno dei due cede terreno. Poi, al quinto gioco, Sonego commette scelte infelici e Buse strappa il servizio a 15.🔗 Leggi su Sportface.it

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