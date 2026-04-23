Wta Madrid Paolini avanti tra le difficoltà | battuta Siegemund in tre set

Jasmine Paolini affronta un inizio difficile al «Mutua Madrid Open», torneo WTA 1000 che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica. Dopo un primo set complicato, la tennista italiana riesce a vincere in tre set contro la tedesca Siegemund, portando a casa un risultato importante nel suo esordio. La partita si è svolta tra molte difficoltà, ma alla fine Paolini ha ottenuto il successo.

Esordio sofferto ma vincente per Jasmine Paolini al «Mutua Madrid Open», il Wta 1000 in corso sulla terra rossa della Caja Magica. La tennista azzurra, numero 9 del ranking mondiale e ottava testa di serie, dopo il bye al primo turno, si è imposta nei 32esimi di finale sulla tedesca Laura Siegemund, numero 47 Wta, con il punteggio di 3-6 6-2 6-4. Rimonta dopo un avvio in salita Partenza complicata per l’azzurra, che ha ceduto il primo set 3-6, prima di cambiare ritmo nel secondo parziale, chiuso 6-2. Più equilibrato il terzo set, risolto da Paolini sul 6-4, che le ha permesso di staccare il pass per i sedicesimi di finale. Nel prossimo turno affronterà la vincente della sfida tra la statunitense Hailey Baptiste e la spagnola Kaitlin Quevedo.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wta Madrid, Paolini avanti tra le difficoltà: battuta Siegemund in tre set Notizie correlate LIVE Paolini-Siegemund 3-6, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: primo set da dimenticareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Più che i meriti di Siegemund sono i demeriti di Paolini, che in questo primo parziale si è battuta da sola. Leggi anche: LIVE Paolini-Siegemund 3-6, 6-2, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurra domina il 2° set Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il tabellone del Madrid Open 2026: con chi gioca Jasmine Paolini nel singolare femminile e tutte le italiane · Tennis WTA; WTA Madrid, il percorso delle italiane: buon sorteggio per Paolini. Cocciaretto vede Swiatek; Paolini: A Stoccarda sono emerse le mie emozioni, serve leggerezza. VIDEO; Ranking WTA: Paolini sempre 8ª, vola Pigato. Guida Sabalenka. Wta Madrid, Paolini avanti tra le difficoltà: battuta Siegemund in tre setEsordio sofferto ma vincente per Jasmine Paolini al «Mutua Madrid Open», il Wta 1000 in corso sulla terra rossa della Caja Magica. La tennista azzurra, numero 9 del ranking mondiale e ottava testa di ... gazzettadelsud.it WTA 1000 Madrid 2026: Paolini passa in rimonta su SiegemundJasmine Paolini supera in rimonta Laura Siegemund e trova una vittoria importante per la fiducia e la continuità ... spaziotennis.com Tennis, WTA Master 1000 Madrid, Jasmine #Paolini batte Laura Siegemund 3-6, 6-2, 6-4 e va al terzo turno #MMOPEN #MutuaMadridOpen #23aprile Approfondisci qui rainews.it/maratona/2026/… x.com Tennis, WTA Master 1000 Madrid, Jasmine Paolini batte Laura Siegemund 3-6, 6-2, 6-4 e va al terzo turno. Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/tennis-atp-madrid-si-parte-sinner-musetti-news-aggiornamenti-video-dirette-49661251- - facebook.com facebook