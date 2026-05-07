Internazionali d’Italia giovedì azzurro al Foro Italico | esordio per Berrettini Paolini e Sonego

Giovedì agli Internazionali d’Italia al Foro Italico vedrà i primi match di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, entrambi impegnati sul Campo Centrale. In serata, sarà il turno di Lorenzo Sonego, che prenderà parte alle partite della giornata. Gli incontri rappresentano le prime apparizioni ufficiali di questi giocatori nel torneo di quest’anno. La giornata si preannuncia ricca di tensione e attesa per gli appassionati italiani.

Sarà un giovedì a fortissime tinte azzurre agli Internazionali d’Italia 2026. Al Foro Italico scattano gli esordi di Matteo Berettini e Jasmine Paolini, entrambi attesi sul Campo Centrale, mentre in serata toccherà anche a Lorenzo Sonego. Una giornata ricca, resa ancora più piena dai match rinviati ieri per la pioggia. Berrettini debutta nel torneo di casa contro l’australiano Alexei Popyrin, in una sfida già importante per provare a risalire una classifica che lo vede scivolato fino al numero 100. Il tabellone non è morbido: in caso di vittoria troverebbe Jakub Mensik, con la possibilità, più avanti, di un derby con Jannik Sinner. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: Tennis, un giovedì molto azzurro a Roma. Esordio di Berrettini e Paolini, tocca anche a Sonego

Leggi anche: È già Sinner-mania a Roma: giovedì il primo allenamento al Foro Italico? Sabato l'esordio

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Paolini, Sabalenka e sette azzurri: un giovedì super agli IBI26; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Internazionali d'Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurre.

Tennis, un giovedì molto azzurro a Roma. Esordio di Berrettini e Paolini, tocca anche a SonegoSarà un giovedì davvero molto azzurro agli Internazionali d'Italia 2026. C'è sicuramente grande attesa al Foro Italico per l'esordio soprattutto di Matteo ... oasport.it

IBI 2026, giovedì da urlo al Foro Italico: Paolini, Sabalenka e sette azzurri in campoBerrettini apre il Centrale contro Popyrin, poi Paolini e Gauff. In serata Sonego e il big match Sabalenka-Krejcikova. Sulla BNP Paribas Arena il derby Nardi-Pe ... sportface.it

Roma, match interrotti e posticipati: torna la pioggia al Foro Italico - facebook.com facebook

#Sinner, oggi il primo allenamento al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia #SkySport #SkyTennis x.com