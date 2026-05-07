Internazionali d’Italia Cinà illude un set | Blockx rimonta e vola al secondo turno

Al Foro Italico, il giovane talento italiano ha iniziato bene il suo incontro agli Internazionali d’Italia, vincendo il primo set. Tuttavia, il giocatore belga ha reagito, migliorando il suo gioco e recuperando il risultato, conquistando così la vittoria in rimonta. Con questa sconfitta, il percorso di Federico Cinà si ferma al primo turno del torneo.

Il talento azzurro classe 2007 parte forte e conquista il primo parziale, poi il belga alza il livello e chiude in rimonta al Foro Italico Si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia il cammino di Federico Cinà. Il giovane talento palermitano, classe 2007 e numero 225 del ranking ATP, è stato sconfitto in rimonta dal belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3 dopo oltre due ore di gioco sulla SuperTennis Arena. Per Cinà resta comunque una prestazione incoraggiante, soprattutto nel primo set, giocato con grande personalità e qualità offensiva contro uno dei protagonisti più sorprendenti della stagione. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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