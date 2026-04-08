Montecarlo Cobolli eliminato al secondo turno | Blockx vince in due set

Nel torneo di Montecarlo, Flavio Cobolli è stato eliminato al secondo turno del “Rolex Monte-Carlo Masters”, il terzo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa del Country Club. La partita si è conclusa con la vittoria di Blockx in due set, interrompendo così il percorso del tennista italiano nel torneo.

Si ferma al secondo turno il cammino di Flavio Cobolli al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale in corso sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Blockx si impone in due set Nel match che chiudeva il programma sul Campo dei Principi, il 23enne romano, numero 16 del ranking mondiale e decima testa di serie del tabellone, è stato sconfitto dal qualificato belga Alexander Blockx, numero 91 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e 26 minuti di gioco. Per Blockx si apre ora la sfida contro l’australiano Alex de Minaur, quinta forza del seeding. Gli altri risultati Negli altri... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Atp Montecarlo, Cobolli al secondo turno e Arnaldi eliminato(Adnkronos) – Flavio Cobolli al secondo turno dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo.

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Montecarlo, Cobolli eliminato al secondo turno: Blockx vince in due setNegli altri incontri di secondo turno, Felix Auger-Aliassime (Canada, 6) ha superato Marin Cilic (Croazia) per 7-6 (4) 6-3, mentre Casper Ruud (Norvegia, 9) ha battuto Corentin Moutet (Francia) con il ... gazzettadelsud.it

Monte-Carlo: Cobolli eliminato al secondo turno da BlockxNiente da fare per Flavio, la cui esperienza nel Principato di Monaco si conclude anzitempo per mano del qualificato belga ... corrieredellosport.it

COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook

#Berrettini- #Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com