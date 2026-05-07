Bellucci-Burruchaga oggi ATP Roma 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa un match importante nel torneo ATP di Roma del 2026 tra Mattia Bellucci e Burruchaga. L’incontro si svolgerà in una delle sessioni principali e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. Bellucci, che cerca di ritrovare continuità dopo una stagione altalenante, affronta un avversario di livello. Il programma della giornata prevede anche altri incontri sul centrale e sui campi secondari.

L’occasione è importante per l’uno e per l’altro. Da una parte Mattia Bellucci, che cerca di rimettersi in luce dopo una stagione abbastanza a corrente alternata. Dall’altra Roman Andres Burruchaga, argentino che l’anno scorso qui ha battuto Sonego ed ora è numero 56 del mondo. Oggi gli Internazionali d’Italia offrono un confronto davvero particolare. Si tratta di giocatori diversi, e anche difficilmente paragonabili dal punto di vista stilistico: Bellucci particolarmente estroso, più solido l’uomo che porta un cognome che in Argentina, almeno a livello calcistico, è particolarmente pesante anche per il legame di parentela. Non si sono mai incontrati i due, ma Burruchaga sta andando davvero forte fin dalla fine dello scorso marzo tra Challenger e circuito maggiore, per cui va seriamente tenuto d’occhio.🔗 Leggi su Oasport.it

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