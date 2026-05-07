Internazionali d’Italia 2026 Paolini batte Jeanjean all’esordio | E’ stato difficile Contenta di proseguire

Sei maggio 2026, al Foro Italico si è disputata la prima giornata degli Internazionali d’Italia 2026. La tennista italiana ha affrontato una rivale francese e si è aggiudicata il match, superando l’avversaria in due set. Dopo la partita, la giocatrice ha commentato che il match è stato difficile e ha espresso soddisfazione per essere riuscita a proseguire nel torneo.

Roma, 7 maggio 2026 – Jasmine Paolini conquista una vittoria importante nella prima partita agli Internazionali d’Italia per il torneo femminile WTA, giocata oggi al Campo Centrale del Foro Italico. La numero otto al mondo ha battuto la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-4 e ora affronterà la belga Elise Mertens, numero 22 del Ranking. “E’ stata davvero dura. Ero un po’ nervosa. Ci sono stati molti alti e bassi – ha spiegato l’azzurra in conferenza stampa, come riporta internazionalibnlditalia.com -. Secondo me lei ha giocato un’ottima partita: si era qualificata e aveva vinto un match nel tabellone principale. Però sono contenta di essere rimasta in gara e di essere riuscita a rimontare dopo un primo set complicato.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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