Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv | orari partite 7 maggio ordine di gioco streaming

Oggi, giovedì 7 maggio, si svolge la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2026, con diversi incontri in programma. Sono previsti numerosi match di singolare e doppio, trasmessi in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. L’ordine di gioco comprende alcuni confronti tra i principali favoriti e altri incontri tra giocatori di livello più intermedio, con orari che variano nel corso della giornata.

Oggi, giovedì 7 maggio, nuova giornata di incontri agli Internazionali d’Italia 2026. Sarà un day-3 particolarmente intenso. La pioggia di ieri ha un po’ congestionato lo schedule odierno, in considerazione delle sfide da terminare e di quelle che nel secondo giorno non si sono potute tenere. Bisognerà quindi armarsi di pazienza e prendere nota. Sul Campo Centrale, il programma inizierà alle 11:00 con la sfida tra Matteo Berrettini e l’australiano Alexei Popyrin. Non prima delle 13:00, la detentrice del titolo del 2025, Jasmine Paolini, sfiderà la francese Leolia Jeanjean. Quarto match su Centrale per Lorenzo Sonego (non prima delle 19:00) contro il peruviano Ignacio Buse.🔗 Leggi su Oasport.it

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